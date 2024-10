Giubileo, Angelucci (Pd): tante risorse per trasformare Roma

Roma, 5 ott. (askanews) – Sul tema delle trasformazioni per Roma legate al Giubileo si è espresso, in occasione dell’evento organizzato da Pilat&Partners “Le porte del futuro: Roma e il Giubileo 2025”, anche il Cons. comunale Mariano Angelucci – Presidente della XII Commissione (Turismo, moda e relazioni internazionali) del Comune di Roma, il quale ha dichiarato che il mondo del turismo ha un’ottima interlocuzione con tutti i livelli del Governo. Il Sindaco Gualtieri, in qualità di Commissario straordinario per il Giubileo 2025, sta portando avanti i lavori in sinergia anche con la Santa sede per rispondere insieme a quella che sarà la grande sfida della ricettività. La Giunta da 3 anni continua a lavorare per potenziare l’attrattività degli eventi, parallelamente alle bellezze artistiche e architettoniche che elevano Roma a città più bella del mondo. Il Cons. Angelucci ha rimarcato i traguardi della Giunta, anche in prospettiva della fine della legislatura attuale, la quale ha aumentato la ricettività della città per tutte le tipologie di turismo, dal lusso alle strutture più convenienti per fasce più basse. In conclusione, il Cons. Angelucci ha riconosciuto che i cantieri creano disagio alla cittadinanza, aggiungendo che, tuttavia, è un punto di frattura necessario affinché la città cresca e diventi sempre più attrattiva.