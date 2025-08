Giubileo dei giovani: il richiamo di Giorgia Meloni a ripetere la storia

Tra poche ore, Papa Leone XIV presiederà una veglia che si preannuncia storica, richiamando alla mente un evento che ha segnato un’epoca: la grande veglia di San Giovanni Paolo II a Tor Vergata, venticinque anni fa. In un video emozionante diffuso sui social, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rievoca quella fatidica notte, un momento di spiritualità e risveglio collettivo che ha fatto vibrare le strade di Roma.

Ma, diciamoci la verità: quanto di tutto ciò è rimasto vivo nel cuore dei giovani di oggi? E in che misura possiamo dire che quell’evento ha davvero cambiato le vite?

Il richiamo di una memoria collettiva

Meloni parla di “sentinelle del mattino” e del “chiasso che Roma non ha più dimenticato”. Ma cosa significa tutto questo nel contesto attuale, dove il rumore di fondo sembra sovrastare le voci di fede e speranza? La realtà è meno politically correct: oggi i giovani sono bombardati da messaggi contrastanti e da una società che spesso sembra avere poco interesse per la spiritualità. Il richiamo del passato può sembrare nostalgico, ma è anche necessario per ricostruire una comunità di valori condivisi. Secondo un sondaggio recente, solo il 40% dei giovani italiani si sente connesso alla Chiesa. Un dato che fa riflettere e che mette in discussione l’efficacia di eventi come il Giubileo.

La notte di venticinque anni fa ha rappresentato un momento di unione e di scoperta per molti. Ma oggi, la domanda che ci poniamo è: qual è il vero impatto di queste celebrazioni sulla generazione contemporanea? Meloni esorta i giovani a far risentire il “chiasso”, ma quale chiasso possiamo ancora aspettarci quando le strade di Roma sono invase da preoccupazioni più materiali e quotidiane?

Una visione controcorrente sulla fede e i giovani

La presidente del Consiglio sembra voler risvegliare un senso di appartenenza e identità. Ma è sufficiente? So che non è popolare dirlo, ma la fede non è più un valore condiviso come lo era una volta. Le nuove generazioni, abituate a una vita iperconnessa e a un’informazione incessante, tendono a guardare con scetticismo a eventi di massa, che rischiano di apparire come un’eco di un passato che non le rappresenta. È fondamentale che la Chiesa e le istituzioni si interroghino su come rinnovare il loro approccio verso i giovani, non solo riempiendo piazze, ma proponendo contenuti e valori che parlino a chi vive nel presente.

In questo periodo di crisi spirituale e smarrimento, il richiamo di Meloni può essere visto come un tentativo di ricucire un legame. Tuttavia, il vero cambiamento non avverrà semplicemente con eventi simbolici, ma attraverso un dialogo autentico e una comprensione profonda delle sfide che i giovani affrontano oggi.

Conclusione provocatoria: un futuro da costruire insieme

In conclusione, il Giubileo dei giovani e il messaggio di Giorgia Meloni possono offrire un’importante opportunità di riflessione. Ma, come sempre accade, il re è nudo, e ve lo dico io: senza un cambiamento reale, senza un impegno concreto da parte di tutti, quel chiasso che Roma non ha dimenticato rischia di rimanere solo un ricordo. È giunto il momento di sfidare le convenzioni e di chiedere che la fede e la spiritualità tornino ad avere un ruolo centrale, ma non attraverso la nostalgia, bensì attraverso iniziative che siano in grado di rispondere alle domande e alle esigenze del presente.

Invito quindi tutti a riflettere criticamente su ciò che stiamo celebrando, perché solo così possiamo costruire un futuro che non sia solo un’eco del passato, ma una reale speranza per le nuove generazioni.