Giubileo di platino, Harry vorrebbe esserci ma…

(Area) – Harry a Megan potrebbero non partecipare alle celebrazioni del Giubileo di platino della regina Elisabetta per questioni legate alla loro sicurezza. E’ stato lo stesso Duca di Sussex a rivelarlo in un’intervista rilasciata alla Nbc, in cui ha svelato il recente incontro con la nonna, per promuovere gli Invictus Games, manifestazione per i veterani invalidi di guerra da lui stesso ideata.

La coppia, dopo le frizioni con la Casa reale provocate dal trasferimento negli Usa, è stata infatti ufficialmente invitata al weekend di celebrazioni di giugno, che prevede anche la parata Trooping the Colors. Stiamo cercando di esserci – ha assicurato Harry – e vorrei proprio che ci fossero anche i nostri bambini, Archie e Lilibeth.