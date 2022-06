Giubileo di Platino, il saluto della Regina Elisabetta al balcone di Buckingham Palace

Giubileo di Platino, la regina Elisabetta ha salutato il popolo assistendo dal balcone di Buckingham Palace alla fine dei festeggiamenti in suo onore.

Giubileo di Platino, il programma dell’ultimo giorno di festa

Nella giornata di domenica 5 giugno, è stata organizzata l’ultima delle quattro giornate di festa nazionale del Giubileo di Platino organizzato in onore dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta II.

L’ultimo giorno dedicato all’evento, che ha rappresentato un unicum nella storia della monarchia britannica, si è contraddistinto per un programma fitto di eventi a partire dal Big Jubilee Lunch ossia il Grande pranzo del Giubileo. In questa circostanza, i cittadini hanno organizzato grandi tavolate per condividere il pranzo con i vicini a base di Sunday roast, alcol e allegria mentre sventolavano una miriade di Union Jack e si hanno intornato cori “God Save the Queen”.

Con il Giubileo di Platino, si tiene il terzo Big Lungh: il primo, infatti, è stato allestito nel 2009 per il Giubileo d’Oro e il secondo nel 2012 per il Giubileo di Diamante.

Alle 14:30, è stato possibile assistere alla parata del Platinum Jubilee Pageant, aperta dalla leggendaria carrozza dorata Gold State Coach che viene utilizzata per la cerimonia di incoronazione dal 1762.

Il saluto della Regina Elisabetta al balcone di Buckingham Palace

Lo spettacolo finale del Giubileo di Platino che si è tenuto nel pomeriggio di dominica 5 maggio prevedeva la performance di Ed Sheeran dinanzi a Buckingham Palace. L’artista ha intonato God Save the Queen. Inoltre, è stata mostrata una maxi torta nuziale per ricordare il matrimonio celebrato nel 1947 tra la regina e il principe consorte Filippo, morto nel 2021.

Intorno alle ore 17:30, poi, è stato innalzato lo stendardo reale a Buckingham Palace che ha indicato la presenza della sovrana all’interno dell’edificio.

Poco dopo, la regina Elisabetta si è mostrata alla folla in un abito verde, accompagnata dagli eredi al trono. Sul balcone, infatti, erano presenti il figlio principe Carlo con la consorte Camilla e il nipote William con la moglie Kate e i figli George, Charlotte e Louis.

Dopo aver fatto la sua apparizione, la regina ha salutato i sudditi e ha ascoltato l’inno nazionale per poi congedarsi, alla fine dei festeggiamenti in onore del suo regno.