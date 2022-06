I festeggiamenti del giubileo di platino potrebbero aver calmato le acque nella famiglia reale. William e Harry avrebbero ripreso a parlarsi.

Sono giorni di grande festa in Gran Bretagna. I festeggiamenti del giubileo di platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta sono appena cominciati e con essi potrebbero esserci nella famiglia reale buone notizie: William e Harry sarebbero finalmente tornati a parlarsi.

A rivelarlo è stata una fonte al The Mirror. Pare che i due infatti si scambino frequenti messaggi e abbiano fatto chiamate su Facetime con i loro figli: che tra i figli del Principe Carlo e Lady Diana sia tornata la pace?

Giubileo di platino, William e Harry sono tornati a parlarsi

Sempre da ciò che si legge tra le pagine del The Mirror “sembra che i due abbiano sanato la frattura e siano tornati ai loro vecchi rapporti di amicizia”.

Per ciò che riguarda le due duchesse Kate Middleton e Meghan Markle, pare che le due non si siano parlate. Non si esclude che questo silenzio – osserva il The Mirror – possa essere stato voluto onde evitare che il legame appena ristabilito possa rovinarsi.

I Sussex non hanno presenziato alla parata inaugurale

Nel frattempo i portavoce della regina d’Inghilterra hanno reso noto che i duchi di Sussex presenzieranno alla cerimonia celebrata all’interno della cattedrale di St.

Paul prevista nella mattina del 3 giugno e aperta a tutti i membri della famiglia reale. Infine sabato 4 giugno verrà festeggiato il primo compleanno di Lilibet Diana che si terrà presso il Frogmore Cottage.