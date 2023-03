Giubileo, Gualtieri: al via primi cantieri, piazza Pia a giugno

Roma, 14 mar. (askanews) – “Si sta avvicinando l’apertura di alcuni cantieri”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della Cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi.

“A giugno partiranno i cantieri del Sottovia di Piazza Pia – ha annunciato Gualtieri – Questo naturalmente avrà un impatto su quel quadrante, è un intervento che poi migliorerà in modo significativo una zona importantissima con la pedonalizzazione del tratto tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione”.

Il sindaco ha spiegato che “si lavora per una gestione integrata del loro impatto su mobilità e circolazione” e che “su piazza San Giovanni non determinerà una restrizione della viabilità. L’intervento di riqualificazione sarà esteso fino a Santa Croce in Gerusalemme”. La prossima riunione della cabina di regia a palazzo Chigi è in programma il prossimo 4 aprile.