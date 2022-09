Roma, 1 set. (Adnkronos) – Il termovalorizzatore a Roma "certo che si farà, lavoriamo affinché sia pronto, in tutto o in parte, entro il 2025". In che zona di Roma "si capirà quando ci sarà la manifestazione di interesse". Lo dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della riunione del tavolo tecnico sul Giubileo a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi.