Giubileo, Tabacchiera: impegno comune affinchè tutto funzioni

Roma, 2 dic. (askanews) – “Da questa serata che vuole essere di auguri lanciamo comunque una suggestione alla regione Lazio e alla città di Roma, in vista del Giubileo. Roma è evidentemente in questo momento molto sotto pressione, per i cantieri, ma è altrettando evidente che tutti ci dobbiamo impegnare perchè l’evento Giubileo e tutto ciò che al Giubileo si riferisce funzioni perchè è un bene di tutti”.

Lo ha dichiarato Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Roma e Lazio, in occasione della serata CONFAPI ROMA E LAZIO, presso Palazzo Brancaccio a Roma. Un’occasione unica per sottolineare il ruolo strategico di Confapi nel panorama economico e istituzionale del Lazio, guardando anche al Giubileo 2025.