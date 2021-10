Giucas Casella, le confessioni intime al GF Vip: “Sono stato con un uomo”

Giucas Casella ha fatto alcune confessioni intime sulle sua vita privata nella casa del GF Vip.

Nella casa del GF Vip Giucas Casella si è lasciato andare ad alcune inaspettate confessioni e ha svelato per la prima volta di aver avuto una relazione con un uomo.

Giucas Casella: la confessione

Nella casa del GF Vip 6 Giucas Casella è talmente a proprio agio in compagnia degli altri concorrenti da essersi spinto fino a raccontare dettagli inediti e del tutto inaspettati riguardo alla sua vita privata.

A quanto pare in passato, prima d’incontrare sua moglie Valeria Perilli e prima di avere suo figlio James, Giucas Casella sarebbe stato a letto con un uomo. A svelarlo è stato lui stesso, che ha confessato: “Sono stato con un uomo ma non bisogna reprimersi, amore è libertà. Non c’è nulla di strano, è normale, viviamola in tutti i modi, quando è successo è stato bellissimo… Io dico sempre la verità, non mi pento di niente”, ha affermato.

La sua confessione è stata apprezzata da Alfonso Signorini, che si è complimentato con lui per questo inaspettato coming out.

Giucas Casella e Valeria Perilli: la relazione

Oggi Giucas Casella è felicemente legato a Valeria Perilli, al suo fianco da moltissimi anni. Durante un momento di crisi vissuto con la donna, Casella ha avuto una relazione con la ballerina inglese Carol Torr, da cui ha avuto suo figlio James.

Giucas Casella: il figlio

Giucas Casella ha confessato che inizialmente non sarebbe stato disposto a riconoscere il figlio ma che poi si sarebbe pentito: “Mi sono confidato con Pippo Baudo che mi ha consigliato di pensarci bene, diceva che un giorno avrei sofferto se lo avessi abbandonato così. Le ho chiesto allora di tornare in Italia e ne ho richiesto l’affido. Da quel momento mi sono sempre occupato di lui, facendogli contemporaneamente da mamma e da papà”, ha dichiarato.