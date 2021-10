Giudice vieta ad un padre di vedere la figlia a meno che non faccia il vaccino: la toga Mattew Cooper emette una sentenza destinata a far discutere

Sentenza destinata a fare discutere a New York, dove un giudice vieta ad un padre di vedere la figlia, a meno che non faccia il vaccino, anzi, entrambe le dosi del vaccino anti covid. Il contesto normativo è stato quello di una causa di divorzio, dove la toga Mattew Cooper ha sospeso i diritti di visita del genitore no vax ed ha proibito all’uomo di recarsi a far visita a sua figlia a meno che non faccia entrambe le dosi di vaccino o non accetti test Covid settimanali.

La sentenza è stata emessa dal giudice divorzista della “Grande Mela” ed è di fatto candidata a fare giurisprudenza attiva in materia di sospensione dei diritti di visita dei genitori e di vaccini. La bambina in questione ha solo 3 anni e il giudice Cooper, che presiedeva alla controversia sul divorzio e sull’affidamento della piccola alla coppia separata, ha motivato in punto di diritto.

Ed ha scritto nel dispositivo di pronunciamento: “Qui, l’accesso di persona da parte dell’imputato in queste condizioni non è nell’interesse superiore della bambina. Ci sono circostanze eccezionali che supportano la mia decisione di sospendere le visite.

Insomma, il giudice ha applicato il principio dell’interesse prevalente ed ha spiegato ancora: “Il pericolo legato alla decisione di di rimanere volontariamente non vaccinati durante il contatto con un bambino mentre il virus Covid-19 rimane una minaccia per la salute e la sicurezza dei bambini non va sottovalutato”.