Giugliano in Campania, incidente a catena sull’Asse mediano

Il traffico a seguito dell'incidente era in tilt nei pressi della zona dell'Auchan.

Ennesimo incidente stradale sull’Asse mediano a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L’incidente a catena, ovvero per chi non lo sapesse, un tamponamento di più di un autoveicolo incolonnato imputabile allo stesso tamponamento dell’ultimo autoveicolo della colonna, si è verificato all’altezza del famoso parco commerciale Auchan.

Coinvolte nell’accaduto per l’appunto ben quattro automobili. Si sono, dunque, vissuti attimi di vera paura. Ciò nonostante una buona notizia è arrivata nell’immediato: sembra al momento che non ci sia stato nessun ferito.

Incidente a catena sull’Asso mediano

Purtroppo, ancora non sono noti i motivi che hanno causato l’incidente delle 4 auto: i carabinieri stanno ovviamente cercando di indagare per comprendere meglio le dinamiche dell’accaduto.

Per quanto, come appena detto, l’incidente non abbia provocato vittime, ha causato, invece, un eccessivo traffico, creando code quasi chilometriche.

É stato, per cui, necessario che, a seguito dell’incidente, sul posto sia giunto un carroattrezzi affinchè potesse rimuovere le vetture dalla carreggiati che avevano provacato il tilt del traffico. Dunque, una volta elimante ciò, seppur lentamente, le auto circostanti hanno ripreso la circolazione in maniera regolare.

