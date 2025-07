Giuli: da Direzione Generale Cinema nessun rapporto con Kaufmann

Roma, 2 lug. (askanews) – Quello destinato al film “Stelle della notte”, il film fantasma di Francis Kaufmann, il californiano implicato nel duplice delitto di Villa Pamphili a Roma, “si tratta di un credito di imposta per l’attrazione di investimenti stranieri in Italia, un’agevolazione specifica per consentire lo svolgimento nel nostro Paese di attività connesse alla realizzazione di opere internazionali da parte di un produttore esecutivo italiano, nel caso di specie Coevolution, sul quale stiamo facendo chiarezza: al momento non mi risulta che la Direzione Generale Cinema” del Ministero della Cultura “abbia intrattenuto rapporti di alcun tipo con Francis Kaufmann”.

Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli al question time alla Camera.

“Sulla specifica vicenda – ha aggiunto – ci sono indagini in corso da parte della magistratura, sia contabile sia penale, alla quale stiamo fornendo la massima collaborazione, come dimostra il fatto che ho personalmente accompagnato personale di Polizia giudiziaria nella sede della Direzione Generale Cinema accertandomi della trasmissione dei documenti richiesti”.

“Riteniamo assolutamente necessario e doveroso che le risorse disponibili siano allocate in modo trasparente e in modo da premiare solo comportamenti virtuosi: mai più film fantasma”, ha concluso Giuli.