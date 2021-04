Giulia Calcaterra dice addio a Nick Pescetto? Lo sfogo social: “Cose mai esistite”

L'ex Velina Giulia Calcaterra sembra aver confermato la rottura con il fidanzato Nick Pescetto, sfogandosi sui social con i fan

L’ex velina di Striscia la Notizia Giulia Calcaterra avrebbe detto addio al fidanzato Nick Pescetto. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva una relazione con il content creator e surfista che durava da circa quattro anni, tuttavia qualcosa sembra essere andato storto tra loro nell’ultimo periodo.

A renderlo noto è stata la stessa 29enne, che ne ha parlato con i suoi fan in una recente Instagram Stories.

Dopo essersi assentata dai social per diversi giorni, Giulia è di fatto ritornata sulla popolare piattaforma per dare il triste annuncio con uno sconforto palpabile.

“Inutile nasconderlo e far vedere una finta felicità”, ha confidato la showgirl ai suoi ammiratori, non nascondendo il momento particolarmente delicato che si trova a vivere. Nel corso del suo sfogo, la Calcaterra non ha mai nominato l’ex fidanzato, ma ha lasciato diversi indizi sulla possibile fine della love story. La rottura sarebbe peraltro giunta dopo screzi emotivi piuttosto tumultuosi tra i due.

“Gli ultimi quattro anni della mia vita li ho passati a costruire qualcosa che non è mai esistito.

Quando cadi dalle nuvole ti fai malissimo e smetti di credere nelle cose belle della vita”. Così ha inoltre confessato Giulia Calcaterra, salvo poi precisare che continuerà comunque a ricercare la felicità per sé stessa.