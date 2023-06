Giulia Cavaglia e Federico Chimirri sono stati avvistati insieme dopo l’annuncio della rottura. Stando a quanto sostengono i beninformati, la coppia avrebbe finto di lasciarsi per attirare un po’ l’attenzione.

Qualche giorno fa, Giulia Cavaglia ha annunciato sui social la rottura con Federico Chimirri. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di aver mollato l’ex concorrente di Masterchef perché ha scoperto un suo tradimento. Nelle ultime ore, però, i due sono stati pizzicati insieme in aeroporto e tra loro non sembra esserci tensione.

A rendere pubblica la foto che ritrae Giulia Cavaglia e Federico Chimirri in aeroporto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. I due appaiono assolutamente tranquilli, chiacchierano e si scambiano sguardi complici. I loro profili social, però, tacciono.

Secondo Alessandro Rosica, Giulia e Federico hanno semplicemente finto la rottura. Via Instagram, ha scritto:

“Come avevamo immaginato tutti, Giulia Cavaglia e Chimirri hanno finto una crisi ‘causa tradimento’. Non si sono mai lasciati, ve lo assicuro da chi è molto vicino a loro, tant’è che sono in viaggio insieme oggi. Non credevo alla loro fine, ma ai tradimenti di Federico sì”.