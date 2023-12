Il programma di Rai Tre ‘Chi l’ha visto?‘ torna ancora una volta a trattare il caso di cronaca nera più chiacchierato di quest’ultimo periodo: l’omicidio di Giulia Cecchettin. Nelle ultime settimane si è cercato di tracciare un profilo più preciso del killer Filippo Turetta e la trasmissione ha portato alla luce nuovi dettagli interessanti sulla sua figura.

Filippo Turetta dallo psicologo: la seduta in programma dopo l’omicidio

Filippo Turetta andava dallo psicologo e, proabilmente, lo faceva già da qualche tempo. Il 22enne era seguito da un professionista presso lo sportello della Ulss 6 Euganea e avrebbe douto incontrarlo anche il giorno dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin. Quel giorno, un Turetta già latitante, non si sarebbe mai presentato alla seduta. Nelle settimane prima, invece, la sue presenza si era fatta regolare: aveva incontrato lo psicologo il 22 settembre, il 3, il 17 e il 27 ottobre ed il 4 novembre.

Filippo Turetta dallo psicologo: i messaggi con Elena

‘Chi l’ha visto?‘ ha mostrato anche l’ultima conversazione via WhatsApp avvenuta tra lo stesso Turetta ed Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. Il ragazzo insisteva con Elena perché facesse presente alla ex fidanzata che lui la stava cercando: “Dille di accendere il telefono. Non può non ca***** per tutto questo tempo“. Dall’altra parte la richiesta di Elena che, letta oggi, fa davvero effetto: “Filippo dalle un attimo di respiro“.