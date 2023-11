Il caso di Giulia Cecchettin è arrivato oltre al nostro confine, a causa soprattutto della fuga internazionale di Filippo Turetta arrestatasi vicino a Lipsia, in Germania. Dopo essere stato catturato, il ragazzo è stato portato al carcere di Halle ‘Il bue rosso’ e lì sarebbe sorvegliato in maniera particolare dai secondini. Le autorità tedesche, infatti, temono che Turetta possa decidere di togliersi la vita, un’eventualità di cui aveva parlato anche la stessa Giulia nel famoso audio fatto pubblicare dalla famiglia.

Filippo Turetta osservato nel carcere di Halle: il motivo

“Non ho il coraggio di allontarnarmi perché ho troppa paura che possa farsi del male” – erano queste le parole che Giulia Cecchettin aveva riferito alle amiche parlando della fine della relazione con Filippo Turetta. Il ragazzo ha reagito alla separazione scagliandosi contro la ragazza e uccidendola brutalmente e, secondo quanto si apprende, pare che abbia pensato di farla finita. Le autorità vogliono che il ragazzo torni in Italia per ricostruire tutta la vicenda e per incarcerarlo.

Filippo Turetta osservato nel carcere di Halle: il suicidio

Dalla Germania, dunque, comunicano che Filippo Turetta è a tutti gli effetti un osservato speciale in questo momento nel carcere di Halle, proprio a causa di questo rischio: “I suicidi in detenzione non sono rari, a livello mondiale, il suicidio è la causa di morte numero uno nelle prigioni“.