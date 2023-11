Dall’11 novembre gli ex fidanzati Filippo e Giulia hanno fatto perdere le loro tracce e mentre inizialmente si pensava a una fuga d’amore, è diventato ben presto chiaro che il ragazzo ha sequestrato la 22enne e si è allontanato con lei a bordo della sua auto.

La fuga di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin

Da giorni non si hanno più notizie di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, gli ex fidanzati 22enni che sembrano essere letteralmente scomparsi da Vigonovo (Venezia).

Gli investigatori seguono le tracce della Fiat Punto nera di cui la targa è stata diffusa in varie occasioni dalle famiglie, anche nel programma Chi l’ha visto?.

Ci sono state tante segnalazioni ma poche conferme. Queste hanno consentito di stabilire una sorta di tracciato.

Gli aggiornamenti sulla scomparsa di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin

Sappiamo che il ragazzo non si dava pace per la fine della relazione con Giulia Cecchettin e gli inquirenti hanno tutto il motivo di pensare che sebbene quella sera fossero d’accordo per vedersi, lui potrebbe aver perso la testa sequestrandola e portandola via con sé.

Si è parlato di brandelli di vestiti trovati nei pressi del fiume Muson e si pensava che appartenessero a Giulia ma non ci sono ancora conferme. Quello che sappiamo però è che probabilmente i due ragazzi sono in viaggio verso l’Austria.

A questa pista stanno lavorando gli inquirenti analizzando le segnalazioni fatte finora.

L’ultimo avvistamento sarebbe avvenuto a San Candido nella mattina di mercoledì 15 novembre e finora l’auto avrebbe percorso circa 500 chilometri.

Si pensa che qualcuno stia coprendo la fuga di Filippo, che probabilmente ha fatto ciò per impedire che Giulia Cicchettin si laureasse e quindi si allontanasse da lui.

Forse c’è qualcuno che gli fornisce soldi e supporto logistico, infatti da sabato non risultano movimenti di denaro né tracce di rifornimenti di benzina.