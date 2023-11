Nell’interrogatorio sostenuto nella giornata di ieri di fronte al gip di Venezia, Filippo Turetta ha confessato di aver ucciso la sua fidanza, senza mai pronunciare il nome di Giulia Cecchettin. Il ragazzo ha poi deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere e ha scelto di mantenere il silenzio sulle altre domande che gli sono state poste per fare chiarezza sull’omicidio.

Filippo Turetta, premeditazione e e seminfermità mentale: la situazione

Dopo la cattura e la confessione, è ormai chiaro che il futuro di Filippo Turetta si deciderà in un aula di tribunale. Il 22enne rischia l’ergastolo, ma perché questa pena possa essergli comminata, secondo la legge italiana, c’è bisogno che Turetta venga accusato anche dell’aggravante della premeditazione. Non solo, un altro punto importante è quello legato alla seminfermità mentale: “Se Filippo Turetta vuole farsi passare per pazzo, prima dovrà incontrare i nostri periti” – ha spiegato l’avvocato dei Cecchettin al ‘Corriere della Sera’. Il legale di Turetta per il momento non ha presentato la richiesta di una perizia psichiatrica, ma potrebbe farlo prossimamente.

Filippo Turetta, premeditazione e e seminfermità mentale: l’interrogatorio

“Sono affranto, dispiaciuto per la tragedia che ho causato. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, voglio pagare quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidanzata” – così Filippo Turetta si sarebbe rivolto al Gip di Venezia durante il suo interrogatorio. Il 22enne, descritto come ‘intontito’ e con gli occhi lucidi, ha dichiarato anche di voler ricostruire le proprie emozioni.