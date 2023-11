Filippo Turetta è stato arrestato in Germania, nel mandato emesso dal Gip veniva descritto come 'imprevedibile'

La fuga internazionale di Filippo Turetta è finita in un’autostrada vicino a Lipsia, dopo che la polizia tedesca ha trovato il ragazzo vicino al suo veicolo fermo senza benzina. Il killer di Giulia Cecchettin è in carcere in Germania, ma presto ci sarà l’estradizione in Italia.

Filippo Turetta, il mandato d’arresto del Gip

Prima che diventasse un mandato europeo di cattura, il Gip di Venezia aveva emesso un’ordinanza di arresto valida per l’Italia nei confronti di Filippo Turetta. Nel testo, il giovane viene descritto come imprevedibile: “Perché dopo aver condotto una vita all’insegna di un’apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato”. Turetta è attualmente detenuto nel carcere di Halle.

Filippo Turetta, il mandato d’arresto del Gip: la descrizione del killer

“Turetta con questa aggressione a più riprese e di inaudita ferocia ai danni della giovane fidanzata, prossima alla laurea, ha dimostrato una totale incapacità di autocontrollo“ – si legge ancora nell’ordinanza del Gip. Nel frattempo, nella giornata di oggi in tutti gli istituti italiani ci sarà un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le altre vittime di femminicidio: la decisione è state presa dal ministro Valditara.