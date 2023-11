“Non siamo mai stati una famiglia patriarcale, non è quello che abbiamo insegnato a nostro figlio” – spiega Nicola, il padre di Filippo Turetta, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. I genitori del killer erano fermamente convinti che il 22enne non avesse compiuto alcun crimine nel momento in cui lui e l’ex fidanzata Giulia Cecchettin erano dati per scomparsi: dopo il ritrovamento di Filippo, ora in arresto in Germania, il mondo è caduto loro addosso.

Padre Filippo Turetta: l’intervista

È crollato in pochi attimi, il mondo che la famiglia Turetta si era costruito in tanti anni. Il folle gesto di Filippo ha cambiato per sempre la vita non solo della famiglia della ragazza uccisa, ma anche della propria. In particolare, quella dei due genitori Nicola ed Elisabetta che ora si chiedono “Dove abbiamo sbagliato?“. Rispondere a questa domanda non è facile, forse perché una vera e propria risposta non c’è. Ma di una cosa i due coniugi sono sicuri: “Non siamo mai stati una famiglia patriarcale” – lo ribadisce forte e chiaro Nicola nell’intervista al ‘Corriere della Sera’.

La famiglia di Filippo Turetta

Nicola Turetta ed Elisabetta Martini hanno lavorato per tantissimi anni, come riporta ‘Il Messaggero’ nell’ambito della ristorazione e, oltre a Filippo, hanno anche un altro figlio. Tantissimi utenti social si stanno scagliando in queste ore contro la famiglia Turetta, ritenuta da più persone responsabile del gesto compiuto da Filippo.