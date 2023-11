Giulia Cecchettin, la sorella Elena al ministro Salvini: "Anche questa è violenza di Stato". Il ministro dei trasporti replica

Dalla sorella di Giulia Cecchettin, Elena sono arrivate durissime parole. La replica di Matteo Salvini non si è fatta attendere.

Elena Cecchettin, sorella della ventiduenne Giulia, la giovane che è stata ritrovata morta nelle vicinanze del lago Barcis, si è lasciata ad uno sfogo durissimo sui social. La ragazza ha poi rivolto delle accuse al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Quest’ultimo – secondo la sorella di Giulia – avrebbe mosso dei dubbi sulla colpevolezza di Turetta. La replica del ministro non si è fatta attendere.

Giulia Cecchettin, lo sfogo durissimo della sorella Elena: “Non mi farete tacere”

La giovane ha pubblicato una frase che è stata pronunciata dall’attivista Cristina Torres Càceres: “Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”. Al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, non le ha mandate certo a dire. Sempre sui social ha dichiarato al riguardo: “Ministro dei Trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché ‘di buona famiglia’. Anche questa è violenza, violenza di Stato”.

La risposta del ministro Salvini: “Castrazione chimica e galera per stupratori e pedofili carcere a vita”

Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha replicato evidenziando ciò che la Lega avrebbe sempre perseguito: “Per gli assassini carcere a vita, con lavoro obbligatorio. Per stupratori e pedofili, di qualunque nazionalità colore della pelle e stato sociale, castrazione chimica e galera. Questo propone la Lega da sempre, speriamo ci sostengano e ci seguano finalmente anche altri”.