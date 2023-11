Nuove importanti indiscrezioni sul caso Giulia Cecchettin sono state svelate in diretta dal programma televisivo ‘Chi l’ha visto?‘. Durante la trasmissione, infatti, è stato rivelato il contenuto inedito di alcuni messaggi audio che la ragazza aveva mandato alle amiche facendo riferimento alla sua situazione con Filippo Turetta.

Giulia Cecchettin, gli audio alle amiche: le parole su Filippo Turetta

“Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui“ – è questa la frase chiave tratta da uno degli audio mandati qualche tempo fa da Giulia Cecchettin ad alcune sue amiche parlando di Filippo Turetta e pubblicati ieri da ‘Chi l’ha visto?’. La giovane non era convinta di allontanarsi del tutto da lui, o meglio, non sapeva come fare per paura delle conseguenze: “Mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo” – spiega ancora nei messaggi vocali – “Lui mi viene a dire cose del tipo che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire”.

Giulia Cecchettin, gli audio alle amiche: la separazione

La situazione tra Filippo e Giulia era tesa a causa del comportamento di Turetta che non aveva accettato la fine della relazione: “Le sue parole suonano molto come ricatto e allo stesso tempo mi viene a dire che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo. E quindi questa cosa con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa”. La Cecchettin aveva rivelato tutti i suoi timori alle amiche, raccontando i suoi momenti di sconforto che mai, però, avrebbe pensato che sarebbero terminati in tragedia: “Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo”.