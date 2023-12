Nelle ultime settimane, la trasmissione tv ‘Chi l’ha visto?‘ si sta occupando spesso del caso del femminicidio di Giulia Cecchettin. Anche nel corso dell’ultima puntata del programma sono emersi nuovi dettagli che aiutano a definire i contorni di questa terribile tragedia: in tv sono, infatti, stati mostrati gli ultimi messaggi che Filippo Turetta aveva scambiato con Elena Cecchettin, la sorella di Giulia.

Chat tra Filippo Turetta ed Elena Cecchettin: la rivelazione

“Dille di accendere il cellulare. È da ore che non mi scrive” – inizia così la convesazione telematica tra Filippo Turetta ed Elena Cecchettin mostrata da ‘Chi l’ha visto?’ che risale a settimane prima rispetto all’omicidio. Il ragazzo insiste per avere un contatto con Giulia: “Non può non filarmi per tutte queste ore. Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata. Dille almeno che le ho scritto“. Dall’altra parte un “No” secco da parte di Elena e una richiesta “Dalle un attimo di respiro“. Turetta, però, non demorde: “Non è giusto. Non può non cag**** per tutte ‘ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata. Dille almeno che le ho scritto” – e inifine “Scusa e grazie“.

Chat tra Filippo Turetta ed Elena Cecchettin: i dubbi di Giulia

Messaggi di cui non ci si può sorprendere di venire a conoscenza perché in linea con quelli che già erano stati resi noti, appartenenti proprio a Giulia. La ragazza aveva confidato alle sue amiche di non sapere come comportarsi nei confronti di Filippo per la sua insistenza. “Non so come uscire dalla sua vita“ – diceva la 21enne poi trucidata senza pietà con circa 20 coltellate dal killer.