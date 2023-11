Giulia Cecchettin e il suo ex fidanzato Filippo Turetta sono scomparsi nella giornata di sabato scorso e, da allora, dei due non si ha avuto più alcuna notizia. Una prima svolta nelle indagini c’è poi stata ieri, quando il ritrovamento di alcune tracce di sangue nel parcheggio di Fossò avevano fatto iscrivere il nome di Turetta nel registro degli indagati per tentato omcidio. Le autorità avevano anche preso visione di un eloquente filmato catturato dalle telecamere di sicurezza proprio poco prima che i due ex fidanzati sparissero nel nulla.

Giulia Cecchettin, la sorella ha contattato Filippo su WhatsApp: era online

Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, non ha mai perso la speranza di poter riabbracciare la ragazza. Elena ha raccontato di aver provato a contattare Filippo in questi giorni, scrivendogli più di un messaggio su WhatsApp: “Vedo Filippo connesso su Whatsapp da quando domenica mattina gli ho scritto per sapere dove fosse mia sorella” – spiega a ‘Quarto Grado’. I messaggi, in effetti, risultano consegnati, così come confermano anche i legali del 22enne. Il ragazzo, se ha disattivato la funzione della doppia spunta blu, potrebbe anche averli letti.

Giulia Cecchettin, la sorella ha contattato Filippo su WhatsApp: il telefono disattivato

Ma Filippo ha davvero visualizzato questi messaggi? “Il fatto che il cellulare di Filippo risulti essere ancora online, non significa che il giovane lo abbia usato o lo stia usando“ – spiegano i legali del 22enne. Il suo telefono, infatti, risulta essere disattivato, ma per ragioni di server può comunque ricevere messaggi anche su WhatsApp.