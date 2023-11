La famiglia di Giulia Cecchettin ha deciso di rendere pubblico il contenuto di un audio inviato dalla ragazza alle sue amiche 39 giorni prima della scomparsa e dell’omicidio. La giovane esternava la sua “Mancanza di coraggio” di allontanarsi definitivamente dall’ex Filippo Turetta per paura che lui potesse compiere gesti estremi.

Giulia Cecchettin, parla un’amica di Filippo Turetta: il messaggio

“Non sopporto più Filippo. Vorrei sparire dalla sua vita ma non so come fare, mi sento in colpa perché lui potrebbe farsi del male in qualche modo” – è questa la frase principe contenuta nell’audio che Giulia Cecchettin aveva inviato alle amiche parlando della situazione con Turetta. L’audio è stato fatto ascoltare a ‘Chi l’ha visto’ e un’amica del ragazzo lo ha commentato al Mattino di Padova. “Il suo era un grido d’aiuto che porta ad una riflessione precisa, ossia il riuscire a captare dei messaggi che riceviamo e che magari non cogliamo” – spiega Caterina.

Giulia Cecchettin, parla un’amica di Filippo Turetta:

“Nessuno poteva prevedere ascoltando il messaggio di Giulia che potesse finire com’è finita” – ha aggiunto ancora l’amica di Filippo Turetta – “Ma appena l’ho ascoltato ho sentito la sua richiesta di aiuto, la sua voce e le sue parole mi hanno davvero trafitto. Per come sono fatta io sarei intervenuta, magari raccontandolo ad altre persone. Le parole di Giulia mi hanno fatto piangere, aveva la voce che tremava. Dobbiamo impegnarci per cercare di capire le difficoltà di chi manda anche messaggi indiretti, ma è sbagliato gettare la croce addosso a qualcuno. Una riflessione che ci aiuti per il futuro” – conclude Caterina.