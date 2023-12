La sentenza definitiva per Flippo Turetta potrebbe arrivare in tempi brevi: perché si può parlare di processo lampo

Filippo Turetta è ancora nel carcere di Verona, luogo in cui è stato rinchiuso dopo la sua estradizione dalla Germania, il Paese in cui il 22enne era fuggito dopo l’omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il caso di cronaca ha fatto molto scalpore in Italia e ha mosso l’animo di tante persone, soprattutto donne, che sono scese in piazza a protestare contro i tanti episodi di violenza, anche sfociati in femminicidio, di questo 2023 nero. Turetta, nel frattempo, è in attesa del suo processo che, secondo quanto sostiene qualche esperto, potrebbe essere più rapido del previsto.

Processo Filippo Turetta: i tempi

L’avvocato penalista Antonio Giambrone ha spiegato a ‘Il Messaggero’ che il processo di Filippo Turetta potrà essere lampo e il motivo è presto spiegato: “Il ragazzo nel corso dell’interrogatorio ha pacificamente confessato di aver commesso il terribile reato che gli viene contestato” – spiega Giambrone – “Considerato che il PM ha 180 giorni di tempo per richiedere il giudizio immediato e che la successiva fase dibattimentale si profila particolarmente fluida, azzardando un’ipotesi allo stato non verificabile, si può ragionevolmente prevedere che il processo potrebbe concludersi, per lo meno in primo grado, nel giro di un paio d’anni dalla commissione del reato”.

Processo Filippo Turetta: cosa accadrà

Giambrone prosegue, poi, la sua spiegazione tecnica: “Una volta conclusa la fase cautelare, con il prevedibile mantenimento della misura custodiale applicata all’imputato, il PM dovrebbe chiedere la definizione del procedimento con le forme del rito immediato“. E, infine, conclude: “Una volta instaurata la fase dibattimentale, non resterà che fornire le prove della colpevolezza (a questo punto conclamata)”.