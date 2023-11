La professoressa Silvia Todros, che ha seguito Giulia Cecchettin nella tesi, ha rivelato che la giovane era stata puntualissima nella consegna.

Giulia Cecchettin, la prof: “Puntuale nella consegna della tesi”

Silvia Todros, docente di Meccaniche dei materiali all’Università di Padova, ha voluto ricordare Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. “Giulia era una bravissima ragazza, una studentessa scrupolosa, precisa e attenta. Ha sempre fatto tutto quello che era richiesto. Si fermava per fare domande e rispettava le scadenze” ha dichiarato la professoressa in un’intervista a La Stampa. Giovedì scorso la giovane avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea, che aveva preparato con la professoressa Todros, che l’ha definita “determinata e puntuale, ci teneva“. L’ultima volta che si sono sentite è stato proprio l’11 novembre scorso, giorno in cui la ragazza è scomparsa.

Giulia Cecchettin, la prof: “Mi inviò la tesi il giorno della scomparsa”

Giulia Cecchettin ha inviato la tesi proprio nel giorno della sua scomparsa. “Era proprio quel sabato. Il giorno in cui è stata uccisa. Alle 17.15 mi ha mandato la versione finale della tesi, con tutte le correzioni che le avevo chiesto di fare. Le ho risposto lunedì mattina: andava tutto bene. Poteva caricare il Pdf sul server dell’Ateneo. Solo qualche ora più tardi ho scoperto della denuncia di scomparsa e delle ricerche in corso” ha dichiarato la prof, che ha sottolineato di non ricordarsi di Filippo Turetta.

La tesi di Giulia approfondiva l’uso dei biomateriali per la sostituzione di parti della trachea perché “la necessità di utilizzare questi tessuti è aumentata in modo evidente durante la pandemia di Covid-19“. Quella laurea era il primo passo per realizzare il vero sogno di Giulia, che voleva trasferirsi a Reggio Emilia per la Scuola Internazionale di Comics, che aveva iniziato a frequentare lo scorso ottobre. Aveva passato l’ammissione per il corso triennale di illustrazione.