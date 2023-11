Giulia Cecchettin, Tajani: tempi brevissimi per estradizione Turetta

Roma, 20 nov. (askanews) – “Credo che il giovane Filippo (Turetta, ndr) arrestato in Germania, rientrerà in Italia nel giro di pochi giorni. Verrà consegnato alle nostre forze dell’ordine, per poi essere interrogato e processato dalla magistratura per il reato gravissimo di cui è accusato. Non avendo fatto lui opposizione all’estradizione in Italia i tempi saranno brevissimi, nel giro di pochi giorni dovrebbe rientrare nel nostro Paese”: lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti davanti a Palazzo Chigi, in merito all’estradizione in Italia di Filippo Turetta, fermato a Lipsia per l’omicidio della studentessa 22enne Giulia Cecchettin.