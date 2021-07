Giulia Cerini chi è: la tentatrice di Temptation Island 2021, vita privata, carriera, Tommaso Eletti, Valentina Nulli Augusti

Giulia Cerini è la tentatrice della nuova edizione di Temptation Island che ha indotto Tommaso a tradire Valentina. Scopriamo meglio chi è la ragazza

Giulia Cerini è una modella di origine romana che sta partecipando all’ottava edizione del reality di Canale 5 Temptation Island, e che ha già creato attriti nella coppia composta da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Scopriamo qualcosa in pià su Giulia Cerini.

Giulia Cerini: chi è?

Giulia Cerini vive a Roma, città in cui è nata il 14 giugno del 1996. La ragazza ha festeggiato il suo ultimo compleanno a Temptation Island, all’intero del villaggio dei single, passando gran parte della serata in compagnia di Tommaso, uno dei partecipanti al reality.

Giulia a Roma sta studiando ingegneria edile, ma nel frattempo fa anche la modella, come si può vedere anche dal suo profilo Instagram, dove compaiono soprattutto foto della ragazza in intimo o in bikini.

Come tutte le influencer che si rispettino, ama molto viaggiare e ha una passione per la moda.

Giulia Cerini: vita privata

Non si conosce molto della sua vita privata.

L’unca cosa di cui si è certi è che al momento di entrare a Temptation Island era single, visto il suo ruolo nel programma, ma he probabilmente non lo sarà quando uscirà, se si crede alla storia che sembra essere nata tra la modella e il giovane Tommaso, che partecipa al programma con la fidanzata Valentina.

Giulia Cerini: la carriera

A soli 25 anni, Giulia Cerini ha già una solida carriera di modella alle spalle.

Inoltre la sua pagina ufficiale di Instagram conta più di 27 mila followers, un discreto seguito per una ragazza per cui Temptation Island è la sua prima esperienza televisiva.

Nonostante gli studi in ingegneria edile, è molto probabile che le si aprino le porte del mondo dello spettacolo in futuro, dato che la partecipazione al reality estivo di Canale 5 spesso permette poi di prendere parte anche ad altri programmi della rete Mediaset, come ad esempio Uomini e Donne.

Giulia Cerini: l’esperienza a Temptation Island

Giulia Cerini ha causato la separazione e la conseguente uscita di una coppia già alla seconda puntata del reality. La coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti ha infatti deciso di lasciarsi, abbandonando così il programma, a causa del tradimento del ragazzo con la modella romana.

Tommaso non è riuscito infatti a resistere alle avances di Giulia Cerini, e ha baciato la modella svariate volte a favore delle telecamere, affermando anche che vorrebbe continuare a frequentarla anche fuori dal reality, e ammettendo di non provare più forti sentimenti per la fidanzata.

Valentina non ha potuto fare altro che accettare le parole dell’ormai ex fidanzato e uscire dal programma da single.