Giulia De Lellis, come sta: “Sono viva, sono andata da un medico”

Giulia De Lellis, come sta? L'influencer rompe il silenzio e parla delle sue condizioni di salute.

Negli ultimi giorni, Giulia De Lellis ha fatto preoccupare i suoi tantissimi fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo un viaggio di lavoro all’estero, ha accusato una forte tosse e l’afonia. Come sta adesso?

Giulia De Lellis: come sta?

Tramite il suo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha fatto sapere ai fan di stare parecchio male. Tornata da un viaggio di lavoro negli Stati Uniti d’America, l’influencer ha iniziato ad avere una forte tosse. Qualche giorno dopo, è diventata quasi afona e ha confessato ai seguaci di non voler prendere farmaci. La ragazza ha atteso qualche giorno, sperando che i disturbi passassero in modo naturale, ma, alla fine della fiera, non ha potuto fare altro che recarsi da un medico.

Giulia visitata da un medico

“Sono viva, ho seguito i vostri consigli e sono andata da un medico“, ha esordito Giulia sui social. Dopo qualche giorno di assenza, la De Lellis è tornata su Instagram per aggiornare i seguaci. Ha ammesso:

“Ho preso farmaci che non volevo, ma ahimè era più forte di quello che credevo! Sto molto meglio, ieri la mia voce era sparita, oggi c’è!”.

L’influencer ha dovuto cedere e ha iniziato una cura farmacologica che le ha prescritto il medico. A causa delle sue condizioni, però, dovrà rinunciare a due appuntamenti a cui teneva molto.

Saltano due appuntamenti importanti

La De Lellis ha concluso:

“La tosse va molto meglio, ma per colpa della mia salute niente concerto di Vasco Rossi e di Dua Lipa”.

Anche se Giulia si sente molto meglio rispetto a qualche giorno fa, dovrà comunque rinunciare ai concerti di Vasco Rossi e Dua Lipa. Niente di irreparabile, sia chiaro, ma si tratta pur sempre di due appuntamenti a cui teneva molto.