Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi? L’indiscrezione

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi? Tutto quello che c'è da sapere sulla questione.

Secondo indiscrezioni Giulia De Lellis e il suo fidanzato Carlo Beretta starebbero attraversando un periodo di crisi.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi

Da settimane Gulia De Lellis e Carlo Beretta non si mostrano più insieme sui social e in tanti, tra i fan dell’influencer, sono convinti che tra i due possa essere in atto una crisi.

L’influencer e il rampollo della famiglia Beretta hanno sempre vissuto la loor liaison nel massimo riserbo, ma in tanti sono curiosi di sapere se questa loro lunga assenza sui social possa essere sintomo di qualcosa che non va. Giulia De Lellis romperà il silenzio in merito alla questione? I fan sperano proprio di saperne di più.

Giulia De Lellis: l’amore per Carlo

La storia d’amore tra i due è sbocciata all’indomani dalla rottura tra l’influencer e la sua storica fiamma, Andrea Damante.

Lo stesso Carlo era uno degli amici proprio del Dj Veronese, che infatti a Verissimo raccontò di essere rimasto ferito per l’inizio della liaison tra lui e Giulia (che non lo avrebbero messo a parte della questione). “Evidentemente non era un mio amico. E’ andata così. L’ho chiamato chiarendo un pò la situazione e sembrava abbastanza chiara, poi mi ha chiamato lui dicendomi questa cosa qua, ma dopo che Giulia ha fatto le stories”, ha dichiarato Damante dopo aver scoperto della liaison tra i due.