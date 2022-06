Giulia De Lellis e Elisa Visari: scambio di frecciatine via social

Botta e risposta infuocato tra Giulia De Lellis e la fidanzata di Andrea Damante, Elisa Visari. Tutto quello che c'è da sapere.

Attraverso i social Giulia De Lellis ha condiviso un video che sembrava contenere una frecciatina verso Elisa Visari, l’attuale fidanzata del suo storico ex, Andrea Damante. L’attrice ha prontamente replicato sempre attraverso un video sui social.

Giulia De Lellis e Elisa Visari: il botta e risposta

Giulia De Lellis ha postato un video su TikTok dove si sentono due voci in romanesco dire: “Amo’ l’ex tuo dura ancora con questa aò? Te credo, me sto zitta!” . Poco dopo Elisa Visari, attuale fidanzata di Andrea Damante, ha postato un video dove, sempre con uno spiccato accento romanesco, si sente dire: “Mamma mia come i ragazzini fai eh, sei tremendo e c’hai un’età eh!”. Secondo i fan dei social quello tra le due sarebbe stato un vero e proprio botta e risposta in merito a Andrea Damante, lo storico ex fidanzato di Giulia De Lellis, con cui l’amore era naufragato – a suo dire – a seguito di numerosi tradimenti.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta

In seguito alla rottura dal Dj Veronese, Giulia De Lellis si è legata al rampollo della famiglia Beretta Carlo Gussali Beretta, con cui oggi fa coppia fissa da quasi due anni. Lo stesso Carlo era amico di Andrea Damante, che infatti non aveva preso affatto bene la notizia della liaison tra i due. “Avevo un presentimento sulla loro frequentazione ma speravo di sbagliarmi. Avrei preferito che Carlo me lo dicesse prima”, aveva dichiarato Andrea Damante dopo aver saputo della liaison tra i due.

In seguito alla vicenda Giulia non ha mai più parlato di lui e della loro storia.