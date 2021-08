Giulia De Lellis è incinta? L’indiscrezione sull’influencer

Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta sono pronti ad allargare la famiglia? Tutto quello che c'è da sapere sul rumor in circolazione.

Giulia De Lellis e il fidanzato, Carlo Gussali Beretta, continuano a godersi le loro vacanze da sogno in giro per la Costa Azzurra e secondo indiscrezioni i due potrebbero presto annunciare l’arrivo di un bebè.

Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta: l’amore

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e il rampollo della famiglia Beretta, insieme ormai da circa un anno. I due hanno trascorso le loro vacanze estive in alcune location extralusso della Costa Azzurra e secondo i rumor in circolazione molto presto annunceranno l’arrivo di un bebè. Sarà vero? Al momento sulla questione tutto tace e Giulia De Lellis non ha confermato né smentito la notizia.

L’influencer non ha mai nascosto che un giorno le sarebbe piaciuto costruirsi una famiglia, e in tanti si chiedono se quella con Carlo sia la storia giusta.

Giulia De Lellis: la vita privata

La storia d’amore tra i due è sbocciata in seguito alla rottura tra l’influencer e il suo ex fidanzato storico, Andrea Damante. Carlo Gussali Beretta sarebbe stato proprio un amico del dj veronese che, ovviamente, non avrebbe preso affatto bene la notizia della storia d’amore tra l’influencer e quello che riteneva uno dei suoi migliori amici.

“La nostra storia è nata molto lentamente.

Io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici, finché abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare: me lo aveva presentato il mio ex, mille problemi, mille pareri… Poi, alla fine, al cuore non si comanda”, ha confessato la stessa Giulia De Lellis in seguito alla fine della sua storia con Andrea Damante.

Giulia De Lellis: le storie d’amore

Per Giulia De Lellis quella con Carlo Gussali Beretta è la prima storia d’amore importante dopo la fine della sua lunga relazione con Andrea Damante e dopo una liaison con Andrea Iannone. L’influencer ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma sembra che finalmente sia riuscita a trovare la serenità accanto al giovane rampollo della famiglia Beretta, da cui è inseparabile da oltre un anno. I due annunceranno davvero l’arrivo di un bebè? In tanti tra i loro fan sperano proprio di sì!