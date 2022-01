Giulia De Lellis è positiva al Covid: “Vi lascio immaginare il mio stato”

Giulia De Lellis ha rivelato ai fan dei social di essere risultata positiva a Covid-19.

Giulia De Lellis ha annunciato via social di essere risultata positiva al Coronavirus. L’influencer si trova in isolamento domiciliare.

Giulia De Lellis positiva al Covid

Attraverso i social Giulia De Lellis ha annunciato di essere positiva al Covid. L’influencer, che non presenta sintomi gravi della malattia, ha dovuto rinunciare ad alcuni importanti impegni di lavoro e questo, ovviamente, l’ha decisamente avvilita.

“Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto ‘per sicurezza’ prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato… sto cercando di rimanere tranquilla! Torno presto. Regalo in anticipo per i miei quasi 26 anni”, ha scritto sui social, dove in tanti tra fan e amici le hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà.

Giulia De Lellis: il compleanno

Il prossimo 15 gennaio l’influencer spegnerà 26 candelina ma purtroppo dovrà trascorrere questa festa di compleanno da sola e in casa per evitare contagi.

Un anno fa, sempre a causa del Covid, aveva festeggiato nel massimo riserbo insieme al fidanzato Carlo Beretta, che aveva organizzato lei un meraviglioso e intimo party.

Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta

Giulia De Lellis è legata al rampollo della famiglia Beretta da circa un anno. I due si sono fidanzati pochi mesi dopo la rottura avvenuta tra l’influencer e l’ex fidanzato storico, Andrea Damante, che era amico dello stesso Carlo.

Proprio Damante ha in seguito confessato di essere deluso dall’aver saputo della relazioine tra l’ex fidanzata e l’amico attraverso i social e non dai due diretti interessati. Giulia De Lellis ha replicato affermando: :

”La nostra storia è nata molto lentamente. Ci conoscevamo da poco, eravamo “amici”, nulla di più. Finché poi abbiamo cominciato a frequentarsi per dei progetti lavorativi e abbiamo cominciato a vederci di più. Io non ero più fidanzata da un po’ e anche lui non si frequentava più con questa ragazza.

Eravamo un pò confusi perché era una situazione particolare perché Carlo me l’ha presentato il mio ex. È vero che non erano amici però sai, non mi pare una cosa carina…mille paranoie e mille problemi però al cuore non si comanda”.