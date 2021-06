Giulia De Lellis gelosa di Carlo Beretta: “Ho chiamato tutti i suoi amici su Facetime”

Giulia De Lellis ha confessato la sua gelosia nei confronti del suo fidanzato Carlo Gussali Beretta.

Mentre Giulia De Lellis si trova alle Canarie per girare le nuove puntate di Love Island il suo fidanzato Carlo Gussali Beretta si gode le vacanze in Italia in compagnia dei suoi amici. L’influencer ha confessato di avere qualche problema di gelosia nei confronti del fidanzato.

Giulia De Lellis gelosa di Carlo Beretta

L’amore procede a gonfie vele tra Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta, non fosse che per qualche problema di gelosia: l’influencer ha confessato che in una di queste giornate di “amore a distanza” (dovute ai loro rispettivi impegni) avrebbe telefonato al fidanzato decine di volte senza però ottenere risposta. Stufa di non poterci parlare Giulia De Lellis avrebbe dunque telefonato a tutti gli amici che sapeva essere con lui, fino a quando uno di loro non le ha risposto.

“Oggi il mio fidanzato, ignaro di tutto quello che ho appena fatto, è uscito in barca con amici (…) Mi aveva fatto una lista di persone che sarebbero state presenti”, ha dichiarato l’influencer e ancora: “Allora inizio a chiamarli tutti su Facetime e non risponde nessuno di loro! Volevo chiamare anche Paolo, il marinaio, ma mi sembrava davvero da pazza”. L’influencer ha anche svelato che Carlo Gussali Beretta avrebbe per lei un soprannome davvero particolare per casi come questo: “Quando faccio così mi chiama ‘Il Falco’”, ha scherzato con i fan.

Giulia De Lellis: la storia con Beretta

Giulia De Lellis e il rampollo della nota famiglia produttrice di armi si conoscono ormai da diverso tempo ma solo un anno fa sono usciti allo scoperto confermando la liaison. Prima di legarsi a Carlo Beretta Giulia De Lellis ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con Andrea Damante, conclusasi a ridosso del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus (a maggio-giugno 2020).

Giulia De Lellis: l’addio ad Andrea Damante

Oggi Giulia De Lellis e Andrea Damante non si sentirebbero più e stando a quanto confessato dal dj veronese, lui stesso avrebbe preferito chiudere i rapporti con l’ex fidanzata una volta appreso il suo nuovo rapporto con Beretta, suo ex amico. Sarebbe stato proprio il dj veronese infatti a presentare Carlo alla fidanzata, prima che tra loro la storia finisse. “Non avrei voluto innamorarmi di qualcuno che mi aveva presentato lui, ma è andata così”, ha dichiarato Giulia De Lellis a tal proposito.