Giulia De Lellis ha il Covid per la seconda volta: “Le ore peggiori della mia vita”

Giulia De Lellis è risultata positiva al Covid per la seconda volta e ha annunciato di avere sintomi piuttosto aggressivi.

Giulia De Lellis ha annunciato via social di essere risultata positiva al Coronavirus per la seconda volta e ha dichiarato di avere sintomi piuttosto aggressivi.

Giulia De Lellis ha il Covid

Giulia De Lellis si è assentata per qualche giorno dai social e poi è riapparsa annunciando di essere positiva al Covid.

L’influencer era risultata positiva al virus già qualche mese fa e lei stessa ha specificato che stavolta i suoi sintomi sarebbero piuttosto aggressivi. Nelle sue stories ha mostrato dei crostini di pane con olio e ha scritto: “il mio primo pasto dopo due giorni!”. A seguire ha aggiunto:

“Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva.

Spero di sentirmi sempre meglio”, ha dichiarato. In tanti tra i suoi fan le hanno mandato i loro messaggi di supporto e calore e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni.

Anche Lilli Gruber ha il Covid

In queste ore anche la giornalista e conduttrice Lilli Gruber ha svelato di essere risultata positiva al Covid e di avere sintomi piuttosto aggressivi della malattia. La giornalista ha anche svelato di essere arrivata a pesare 44 chili a causa della sua positività al virus, e ha fatto sapere che tornerà in tv non appena tornerà ad essere negativa.