Giulia De Lellis in clinica per dei problemi di salute: “Spero di sistemare tutto il prima possibile”

Momento difficile per la bellissima Giulia De Lellis. L’influencer romana, infatti, ha raccontato che sta facendo alcuni accertamenti clinici.

Non c’è pace per Giulia De Lellis. La bellissima influencer romana, dopo un periodo di grandi novità sul versante lavorativo, con l’approdo a Real Time, pare non stia vivendo un periodo felicissimo. Come ogni giorno è solita fare, Giulia, ci tiene ad aggiornare di tutti i suoi spostamenti e delle sue condizioni di salute gli oltre 5 milioni di follower che la seguono sempre con amore e affetto.

Proprio nelle ultime ore, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato di essersi recata in una nota clinica di Roma, in quanto non sta bene, per alcuni accertamenti probabilmente.

Come sta Giulia De Lellis ?

Ho ricevuto delle risposte che non mi piacciono”, ha raccontato Giulia De lellis, sul suo profilo di Instagram, in una serie di storie. Insomma, chiaramente, allude ad un malessere che sta avendo e che nemmeno lei riesce a spiegarsi.

Giulia De Lellis e i problemi di ansia

“Oggi giornata di esami completa! E per chiudere in bellezza anche un bel tampone che vi consiglio di fare sempre per sicurezza. Spero di sistemare tutto il prima possibile… Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego!”. Così ha continuato Giulia sul suo attivissimo e seguitissimo profilo. Non tutti sanno, in realtà, che sono moltissimi anni che la bellissima ex concorrente del Grande Fratello Vip si trova a combattere con continui stati di ansia e panico.

La romana, infatti, ha più volte raccontato di soffrire la pressione e l’ansia e non ha mai nascosto di fare anche terapia. “Faccio terapia, la consiglio a tutti”, ha detto in un’altra storia. “Dopo aver tolto un paio di litri di sangue (scherzo ma non troppo), colazione meritata! Ringrazio il ragazzo per la pazienza”.

Giulia De Lellis e la terapia

Non sappiamo bene cosa stia passando in questo momento della sua vita la bellissima Giulia De Lellis.

Anche una ragazza che ha tutto dalla vita, sempre con gioie, molto florida dal punto di vista lavorativo (in estate ha condotto la prima edizione di Love Island) e, sopratutto, con un grande amore, può vivere dei periodi di stress. “Sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati”.