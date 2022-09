Giulia De Lellis in terapia: “Soffro di ansia e attacchi di panico”

Giulia De Lellis ha confessato di andare in terapia per via dei suoi attacchi d'ansia e di panico.

Giulia De Lellis ha confessato di andare in terapia per via degli attacchi d’ansia e di panico che l’affliggerebbero da tempo.

Giulia De Lellis: la terapia

Come altri volti del mondo vip anche Giulia De Lellis ha confessato pubblicamente di andare da un terapeuta.

L’influencer infatti soffrirebbe di attacchi d’ansia e di attacchi di panico e solo la terapia l’avrebbe aiutata a tenere sotto controllo questi episodi.

“Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo.

Non ho più paura…”, ha dichiarato la fidanzata di Carlo Gussali Beretta in una confessione con i suoi fan.

Gli ex

Confidandosi con i suoi fan su Instagram l’influencer ha ammesso di non avere rimpianti e ha anche fatto delle dichiarazioni inedite sui suoi ex (tra i più famosi vi sono Andrea Damante e Andrea Iannone). “Mi capita di pensare al mio passato perché mi ha resa ciò che sono.

Perché ha fatto parte di me. Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo, va bene così. Cosa direi loro? Non ho bisogno di dirlo qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. Non ho lasciato cose irrisolte con nessuno. Se gli ex tornano? Prima o poi tutti tornano. per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui torna”, ha ammesso.

Cosa avrà voluto dire?