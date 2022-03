Giulia De Lellis infiamma i social: la foto senza reggiseno

Giulia De Lellis ha postato uno scatto senza reggiseno sui social che ha fatto il boom di like tra i fan.

Giulia De Lellis ha infiammato i social con uno scatto senza reggiseno che ha fatto il pieno di like tra i fan.

Non è la prima volta che l’influencer, fidanzata con Carlo Gussali Beretta, regala ai suoi fan degli scatti bollenti, e anche stavolta ha riscosso un successone.

“Sei stupenda”, le ha scritto un fan, mentre alcune colleghe influencer hanno tempestato il suo post di emoticon a forma di cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis: la vita privata e i problemi di salute

L’ultimo periodo è stato a dir poco roseo per l’influecer dal punto di vista sentimentale: lei e Carlo Gussali Beretta sono più felici e uniti che mai, e sembra che dopo la fine della relazione con Andrea Damante, Giulia De Lellis sia finalmente riuscita ritrovare la felicità.

Un po’ meno rosea è stata la salute dell’influencer: lei stessa ha infatti svelato che, dopo essere guarita dal Covid, avrebbe avuto degli effetti collaterali causati da un farmaco da lei utilizzato per cercare di lenire la sua asma (peggiorata proprio a seguito del suo contagio).

Oggi sembra che parte di questi problemi siano finalmente superati per l’influencer, che è potuta tornare a vivere la sua vita di sempre. Ci saranno presto novità per lei e Carlo Beretta? In tanti tra i fan sperano di vedere un giorno la coppia all’altare, ma al momento sulla questione tutto tace.