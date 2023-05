Piovono critiche da parte degli haters su Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sfilato sul red carpe di Cannes con un abito che ha immediatamente attirato l’attenzione dei leoni da tastiera.

Giulia De Lellis insultata dagli haters per il red carpet di Cannes

Giulia De Lellis ha partecipato al Festival di Cannes sfilando sul red carpet con un look che non è passato inosservato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, invitata alla prima del film May December del regista Todd Haynes, ha scelto un bellissimo abito nero firmato Yves Saint Laurent. Il look, però, ha scatenato gli haters.

Perché gli haters si sono scagliati contro Giulia De Lellis?

L’abito indossato da Giulia è notevole e il merito è soprattutto del capo coperto. Eppure, gli haters l’hanno comunque ricoperta di insulti. Il motivo? Secondo gli odiatori seriali, la De Lellis ha scelto un vestito che, in precedenza, è stato sfoggiato da Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo.

Le critiche degli haters a Giulia De Lellis

Tra i tanti commenti arrivati al post con cui Giulia ha mostrato ai fan il look per il red carpet di Cannes, si legge: “Un tentativo mal riuscito di imitare Georgina“. Qualcuno, oltre a criticare la scelta dell’abito, ha fatto notare che la De Lellis sta esagerando con gli interventi di chirurgia estetica. Insomma, gli odiatori seriali riescono sempre a trovare un motivo per aprire bocca.