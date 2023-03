Giulia De Lellis, nozze in vista con Carlo Beretta? L'indizio sui social

Giulia De Lellis ha messo definitivamente a tacere le voci che la volevano in crisi con il fidanzato Carlo Beretta e nelle ultime ore, dopo essersi mostrata in sua compagnia, ha anche svelato che si sarebbero recati in gioielleria insieme.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembrano essere più innamorati che mai e attraverso i social hanno smentito i gossip sulla loro presunta crisi: nelle ultime ore la stessa influencer si è mostrata mentre baciava appassionatamente il fidanzato e a seguire lo ha fotografato mentre si trovava in una gioielleria e ha scritto: “stiamo scegliendo l’anello”. I fan dei social sono curiosi di sapere se davvero lei e Carlo Beretta abbiano deciso di sposarsi e se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Al momento i due non hanno dato alcun annuncio di matrimonio via social, ma Giulia non ha nascosto di essere più innamorata che mai del fidanzato, con cui ha trovato la serenità dopo il definitivo addio da Andrea Damante.

Intanto, secondo i rumor in circolazione sui social, il dj Veronese avrebbe archiviato la sua storia con l’attrice Elisa Visari e sembra che all’orizzonte per lui vi sia già una nuova fiamma. Lui e l’attrice romperanno il silenzio in merito alla vicenda? In tanti sui social sono impazienti di saperne di più.