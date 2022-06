Giulia De Lellis, mentre era in viaggio, ha commesso un grave errore di geografia. La nuova gaffe non è passata inosservata.

Giulia De Lellis, nuova gaffe durante un viaggio: errore di geografia

L’influencer è tornata a far parlare di sé a causa di una nuova gaffe. L’imprecisione commessa dall’influencer su Instagram non è passata inosservata. Giulia ha voluto aggiornare i fan del suo viaggio in Turchia insieme al suo compagno. La meta turistica visitata è il Bosforo, che la ragazza ha attraversato insieme al fidanzato Carlo Gussalli. Ha condiviso diverse immagini molto belle, poi ha voluto dare qualche informazione riguardo la geografia e la cultura generale, commettendo una clamorosa gaffe.

L’errore di Giulia De Lellis

“Oggi vi portiamo un po’ con noi! Non so se lo sapete, ma Istanbul è la città più grande della Turchia, fa circa 20 milioni di abitanti ed è divisa in due parti: quella europea e quella asiatica perché c’è un fiume in mezzo che divide i due continenti. Il fiume che divide le due parti si chiama Bosforo. Ed è quello che abbiamo attraversato ieri in barca, pieno di delfini e super trafficato.

Circa 5 milioni di persone attraversano ogni giorno il fiume per andare a lavorare da una parte all’altra” ha spiegato Giulia De Lellis. Il Bosforo, però, non è un fiume, ma uno stretto canale naturale che mette in comunicazione il Mar Nero con il Mar di Marmara.