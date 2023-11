Giulia De Lellis: "Per Andrea Damante avevo perso la testa"

Giulia De Lellis è tornata.a parlare della sua storia d’amore con il suo storico ex, Andrea Damante.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Oggi Giulia De Lellis sembra aver trovato la felicità accanto a Carlo Gussalli Beretta, ma spesso è tornata a parlare della sua lunga e importante storia d’amore con Andrea Damante. In merito alla questione ha confessato a TvBlog:

“Io mi sono ritrovata a partecipare a Uomini e Donne per uno scherzo del destino. Una delle mie più care amiche mi portò lì mentre stavo per trasferirmi e andare a vivere a Londra per un anno sabbatico. Ero, infatti, molto indecisa se continuare con gli studi nell’ambito della moda oppure intraprendere un altro percorso e provare ad entrare a Medicina. Poi arrivai a Uomini e Donne e trovai questo ragazzo per il quale persi immediatamente la testa e i miei progetti cambiarono. In quel momento ho messo in stand by la mia vita. È stata la prima e forse unica volta in cui non riuscivo a capire che strada volessi realmente intraprendere”, ha confessato la De Lellis, che oggi è una delle influencer più famose dei social (e che ha raggiunto la popolarità in tv proprio grazie alla sua storia d’amore con il dj veronese). Oggi lei e Andrea Damante non sembrano aver mantenuto buoni rapporti e lei si è legata al rampollo della famiglia Beretta (che, tra le altre cose, era un amico del suo celebre ex).