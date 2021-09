Giulia De Lellis senza trucco sui social: le foto che mostrano il suo “calvario con l’acne”

Testimone del body positivity, Giulia De Lellis è tornata a mostrarsi sui social in versione "natural", con i segni dell'acne in evidenza

Giulia De Lellis continua a rendersi testimone del body positivity avendo pubblicato di recente delle nuove foto su Instagram senza trucco né filtri. Con una lunga lettera indirizzata alla sua pelle, la showgirl ha così raccontato ai fan la sua personale battaglia contro l’acne, sottolineando poi l’importanza nella sua vita di Carlo Gussalli Beretta, suo attuale compagno.

Giulia De Lellis: lo sfogo e il messaggio sui social

Giulia De Lellis è così tornata a parlare dei suoi problemi di pelle, parlando di “sfumature di rosso, pruriti vari, sfoghi, farmaci da star male e quantità di trucco inspiegabili”.

La neo presentatrice di Love Island ha ricordato come il suo calvario sia iniziato circa un anno fa. Gli scatti da lei condivisi rappresentano pertanto tutti i momenti “alti” e “bassi” che ha affrontato in questo lungo periodo.

“Senza filtro, senza inganno”, scrive ancora l’ex protagonista di Uomini e Donne, che ha ammesso di non riuscire ancora ad accettarsi del tutto così com’è, “umana e fragile anche se non sembra”. “Alla fine – sottolinea tuttavia – ho capito che il farmaco più forte, l’unico che posso davvero consigliare, il migliore per me, senza effetti collaterali: l’amore”.

La relazione di Giulia De Lellis con Carlo Gussalli Beretta continua intanto alla grande, come dimostrano i numerosi scatti della coppia sui social, sia in occasioni mondane che private.