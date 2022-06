Giulia De Lellis smentisce la crisi con Carlo: perché i due non appaiono insieme

Giulia De Lellis ha messo a tacere le voci sulla presunta crisi con Carlo Beretta e ha spiegato perché non appaiono spesso insieme.

Di ritorno da una vacanza in Turchia Giulia De Lellis ha messo a tacere le voci sulla sua presunta crisi col fidanzato Carlo Beretta e ha spiegato perché non appaiono spesso insieme sui social.

Giulia De Lellis e Carlo: perché non si mostrano insieme

Nei giorni scorsi Giulia De Lellis è volata in Turchia insieme al fidanzato Carlo Beretta e a seguire, attraverso i social, l’influencer ha postato una serie di stories in cui ha specificato che tra lei e il fidanzato tutto scorrerebbe liscio come l’olio. In molti hanno creduto che i due fossero in crisi perché da diverso tempo non apparivano insieme sui social e Giulia su questo ha specificato: “Lui è una persona molto riservata, ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé”.

Dunque nessuna crisi in vista per la coppia, che da due anni a questa parte sarebbe più unita che mai.

La frecciatina a Elisa Visari sui social

Nelle scorse ore Giulia De Lellis è balzata agli onori delle cronache per un video su TikTok che in molti hanno interpretato come una frecciatina a Elisa Visari, attuale fidanzata del suo storico ex, Andrea Damante. Sulla questione Giulia ha preferito non proferire parola e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Lei e Andrea Damante si sono lasciati l’ultima volta nel 2020 e poco tempo dopo l’influencer ha iniziato a frequentare il rampollo della famiglia Gussali Beretta, con cui oggi fa coppia fissa. La storia tra i due è destinata a durare?