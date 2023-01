Giulia De Lellis, vacanze da incubo: "Mi resterà il trauma"

Giulia De Lellis e il suo compagno, Carlo Beretta, hanno raccontato la loro terribile esperienza vissuta con gli aerei durante il viaggio fatto per capodanno.

Il difficile rientro in patria di Giulia De Lellis

Rientro in Italia da incubo per Giulia De Lellis e Carlo Beretta: la coppia ha trascorso il Capodanno all’estero – St Barth, dopo una breve tappa a New York – ma il viaggio. Dopo una prima difficile traversata, segnata da ritardi e coincidenze perse, il ritorno non ha voluto fare eccezione. Ed è stata la stessa Giulia a raccontare l’accaduto con una serie di Instagram stories:

«Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito. Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli».

Il jet privato e le valigie smarrite

Giulia ha quindi aggiunto di avere deciso di spostarsi con un jet privato per evitare di perdere la coincidenza, ma un viaggio così lungo con un velivolo piccolo la spaventava parecchio, soprattutto per la presenza di un’altra coppia che ha avuto la stessa idea.

Ma le disavventure di Giulia e Beretta dall’altra parte del mondo non sono terminate. Perché la influencer, come ha spiegato, è stata costretta a fare a meno del suo bagaglio, smarrito per 10 giorni: