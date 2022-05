Giulia e Silvia Provvedi senza trucco: i fan apprezzano l'invito ad accettare sempre e comunque le imperfezioni.

Giulia e Silvia Provvedi, da qualche tempo a questa parte, hanno iniziato a mostrarsi sui social anche al naturale. Le Donatella invitano i fan ad accettarsi sempre e comunque, imperfezioni comprese. Uno dei loro ultimi scatti senza trucco, non a caso, ha fatto il pieno di like.

Giulia e Silvia Provvedi senza trucco

Una foto in cui si mostrano senza trucco: in questo modo Giulia e Silvia Provvedi hanno lanciato un messaggio importantissimo ai fan. Le Donatella, da tempo, hanno sposato i principi della body positivity, invitando i seguaci a non aver paura delle imperfezioni. Sui social si può sempre apparire perfetti, grazie ai filtri e alle posizioni, ma nella vita di tutti i giorni la realtà può essere lontana anni luce. E’ per questo che Giulia e Silvia si sono mostrate senza un filo di make up.

Il messaggio di Giulia e Silvia Provvedi

A didascalia dello scatto in cui appaiono senza trucco, Giulia e Silvia hanno scritto:

“Natural day, senza trucco, senza inganno. Ovviamente dalla foto potete notare quale sia la gemella più sfortunata, ma vi assicuro che anche lei si è affezionata ai miei brufoletti, abbiamo dato un nome ai nuovi arrivati e ai veterani ovviamente. Ragazze! AMIAMOCI… AMIAMOCI tantissimo e delle imperfezioni, bè, freghiamocene altamente! Ps: vi amiamo!”.

La gemella “più sfortunata” è Giulia che, come lei stessa racconta spesso sui social, ha qualche problema con la pelle del volto.

Silvia, invece, è più fortunata di lei. Eppure, entrambe si apprezzano allo stesso modo, imperfezioni comprese.

Gli apprezzamenti dei fan

Lo scatto che ritrae Giulia e Silvia Provvedi senza trucco ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Tra i tanti commenti si legge: “Questo è il filtro più bello” oppure “Vorrei sapere chi non ha imperfezioni e comunque voi siete bellissime, ve lo assicuro. E non solo esteriormente. ma avete entrambe un’anima bella” o ancora “Siete il mio esempio più bello“.