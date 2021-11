Giulia e Talisa sostituite a Striscia la Notizia: il motivo

Giulia e Talisa, le due veline di Striscia la Notizia, hanno dovuto rinunciare a prendere parte allo show. Tutto quello che c'è da sapere.

Da alcuni giorni Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani sono state sostituite a Striscia la Notizia e al loro posto sono subentrate le ex veline del Tg satirico Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Giulia e Talisa assenti da Striscia la Notizia

Inizialmente Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani sono state costrette ad assentarsi da Striscia la Notizia perché una delle due sarebbe entrata in contatto con un possibile contatto positivo al Covid. Le due sono state sostituite dalle colleghe Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che per oltre 4 anni sono state presenze fisse all’interno dello show. Sembra che le due resteranno all’interno del programma ancora per un po’: Giulia e Talisa infatti sarebbero fortunatamente risultate negative al Covid ma una delle due nei giorni scorsi avrebbe avuto altri problemi di salute e per questo il loro rientro all’interno del programma sarebbe stato rinviato a data da destinarsi.

Giulia e Talisa: chi sono

Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani sono le nuove veline di Striscia la Notizia. In precedenza le due hanno partecipato ad Amici in qualità di concorrenti. Giulia Pelegatti è originaria di Prato e ha preso parte al programma della De Filippi nel 2016, ma non è riuscita a partecipare al serale. Durante la sua partecipazione al programma ha avuto una liaison con Riki e, in seguito alla sua esperienza all’interno dello show, ha fatto parte del corpo di ballo di diversi programmi tv.

Talisa Ravagnani invece è di origine italoamericana e ha preso parte a Amici nel 2019. Durante la sua esperienza all’interno del programma aveva vissuto una liaison con il collega Javier, ma la relazione si era conclusa in un nulla di fatto.

Giulia e Talisa: la vita privata

Le due giovanissime veline sono estremamente riservate per quanto riguarda la loro vita privata e preferiscono non condividere troppe informazioni con i loro fan a tal proposito.

Le due non hanno rotto il silenzio neanche durante la loro assenza da Striscia la Notizia dovuta al loro presunto contatto con una persona positiva al Coronavirus. In tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere quando finalmente torneranno all’interno del programma ma, al momento, sulla questione tutto tace. Nel frattempo sembra che Mikaela e Shaila Gatta dovranno continuare a sostituirle.