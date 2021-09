Giulia Greta Mastroianni: ecco chi è la presunta fidanzata di Gianmaria Antinolfi

Ultimissime indiscrezioni apparse online vedrebbero in Giulia Greta Mastroianni la presunta fidanzata di Gianmaria Antinolfi. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe infatti avuto una frequentazione di circa un mese prima del suo ingresso nella Casa, come da lui stesso confidato a Raffaella Fico.

Sostenendo di non aver avuto il tempo di capire se fosse innamorato o meno, l’ex flirt di Belen Rodriguez ha dichiarato di provare un sentimento fortissimo. La ragazza gli avrebbe peraltro detto una cosa molto importante la sera prima di entrare nella magione romana. Cosa che tuttavia non sembra aver frenato affatto i bollenti spiriti dell’imprenditore partenopeo.

Cosa vi avevo detto ? Tutto pilotato da Corona #gfvip pic.twitter.com/b5rFdaNPWx — Malgytrash (@malgytrash) September 19, 2021

Gianmaria Antinolfi ha tolto il following alla fidanzata?

Gianmaria ha infatti confessato apertamente di non avere problemi a farsi un’eventuale storia dentro la Casa di Cinecittà, “puntando” nello speficio sulla bellissima e giovanissima Sophie Codegoni. Nel mentre, proprio in merito a tali dichiarazioni, la mamma dell’ex tronista, insieme a Fabrizio Corona, hanno sbottato su Instagram definendolo un “povero sfig*to […] che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma”.

Giulia Greta Mastroianni sarebbe peraltro stata defollowata a sua insaputa, forse proprio per non intralciare i “piani” dell’attuale inquilino del reality show di Canale 5… Se ne parlerà in trasmissione? Non resta che attendere eventuali sviluppi.