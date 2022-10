“Giulia”, il nuovo singolo di Antonio Pignatiello

Milano, 14 ott. (askanews) – Si chiama “Giulia” il nuovo singolo del cantautore Antonio Pignatiello. Storia di una fuga, l’inizio di un viaggio e un futuro diverso.

“Giulia è la storia di una donna che decide di lasciare la città, che percepisce come ostile, sempre più invivibile, un luogo in cui i rapporti di amicizia si sgretolano facilmente, la vita si fa sempre più liquida e il rischio di sentirsi soli è a portata di piede, un posto da cui si è sentita attratta da giovanissima, ma che adesso sente sempre più distante da quella che è la sua idea di vita – spiega Pignatiello – In questa sorta di dialogo a due voci se da una parte c’è il rifiuto di un mondo sempre più complesso e disordinato, dall’altra c’è la volontà da parte della protagonista di intraprendere un’altra strada e di rimettersi nuovamente in gioco.

Dove andrà a vivere? In un piccolo borgo, in una casa in mezzo al bosco, in una piccola cittadina bagnata dal mare? Il finale resta volutamente aperto con un coro di voci ad accompagnare l inizio del suo nuovo viaggio”.

Antonio Pignatiello è un cantautore italiano autore degli album “A sud di nessun nord” e “Se ci credi”, da cui il singolo “Sembra quasi domenica”.